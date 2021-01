Šentjernejski Arex se širi v Brazilijo

Šentjernej, 13. januarja - Šentjernejsko podjetje Arex, ki izdeluje obrambne izdelke in lahko orožje in je v lasti češkega zasebnega sklada, v Braziliji odpira svojo prvo podružnico v tujini. Podjetje je sicer lani poslovalo pozitivno, a slabše, kot so načrtovali. Razlog za to je tudi epidemija novega koronavirusa, ki otežuje neposredni prevzem in pregled Arexovih izdelkov.