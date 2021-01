Policisti ustavili krepko opitega poljskega voznika tovornjaka

Velenje, 13. januarja - Velenjski policisti so v torek na Šaleški cesti v Velenju obravnavali poljskega voznika tovornega vozila, ki je vozil krepko pod vplivom alkohola. V krvi je imel namreč več kot dva promila alkohola. Voznika so pridržali in ga privedli na Okrajno sodišče v Celju, kjer so mu izrekli 1200 evrov globe in 18 kazenskih točk.