Slovenci vedno bolj mobilni, največ odseljevanja iz Šentruperta in Zavrča

Ljubljana, 13. januarja - Delež Slovencev, ki se v enem letu preseli v drug kraj ali v tujino, je v 25 letih zrasel za petkrat, kaže raziskava, ki so jo opravili v okviru projekta Zlati kamen. Najbolj so se ljudje odseljevali iz občin Šentrupert in Zavrč. Tam se letno v povprečju odseli približno desetina prebivalstva.