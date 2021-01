Hči Paula McCartneyja snema film o studiih Abbey Road

London, 13. januarja - Hči Paula McCartneyja Mary McCartney snema dokumentarni film o slavnih londonskih studiih Abbey Road, kjer so svoje pesmi snemali The Beatles, Pink Floyd, Aretha Franklin in drugi. Film z naslovom If These Walls Could Sing (Če bi stene lahko prepevale) bo vseboval intervjuje z zvezdniki in dokumentiral zgodovino studiev ob njihovi 90-letnici.