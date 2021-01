Poročilo Care ponovno opozarja na prezrte krize sveta

piše Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 16. januarja - Lani so v senci pandemije covida-19 in daleč od medijske pozornosti med prezrtimi krizami sveta ponovno prevladovale tiste v Afriki. Na seznamu se je tokrat znašlo šest afriških držav: Burundi, Srednjeafriška republika, Malavi, Mali, Madagaskar in Zambija, kaže ta teden objavljeno letno poročilo mednarodne nevladne organizacije Care.