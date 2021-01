Za september napovedan izid novega romana Sally Rooney

London, 13. januarja - Pri britanski založbi Faber so naznanili, da bo tretji roman mlade irske pisateljice Sally Rooney izšel 7. septembra. V knjigi z angleškim naslovom Beautiful World, Where Are You (Prelepi svet, kje si?) bodo bralci lahko sledili zgodbi štirih mladih, ki valujejo med ljubeznijo, prijateljstvom in seksom, piše britanski The Guardian.