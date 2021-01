SEM letos z več projekti, osrednja razstava o ljudski umetnosti v načrtu v jeseni

Ljubljana, 13. januarja - Slovenski etnografski muzej (SEM) vstopa v letošnje leto z lastnimi in tujimi razstavami. Osrednjo razstavo z naslovom Ljudska umetnost med domom in svetom načrtujejo konec septembra, že aprila pa bodo postavili razstavo o življenju in delu Branislave Sušnik v Paragvaju. V načrtu je tudi več priložnostnih razstav.