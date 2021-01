Rusko vojaško sodišče Tatare obsodilo na dolgoletne zaporne kazni

Moskva/Kijev, 12. januarja - Rusko vojaško sodišče je danes tri krimske Tatare, pripadnike muslimanske manjšine na Krimskem polotoku, obsodilo na od 13 do 18 let zaporniškega taborišča zaradi članstva v islamski teroristični organizaciji Hizb ut Tahrir. Aktivisti za človekove pravice in Ukrajina so v odzivu razsodbo označili za politično motivirano.