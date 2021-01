Policijski sindikat: Objava plač bi bila lahko podlaga za odškodninske tožbe

Ljubljana, 12. januarja - V Policijskem sindikatu Slovenije, ki stavka že drugi dan, po prvem pregledu objave policijskih plač ugotavljajo, da je prišlo do razkritja osebnih podatkov, ki se jih razume kot varovane in bi lahko bilo tudi podlaga za odškodninske tožbe. Sindikat policistov Slovenije bo počakal na odgovore informacijskega pooblaščenca in odvetnikov.