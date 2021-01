Pod okriljem zveze slepih predstavili knjigo Simone Semenič Skrivno društvo KRVZ

Ljubljana, 12. januarja - Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je ob dnevu brajice, ki so ga praznovali 4. januarja, prek Zooma pripravila predstavitev mladinskega dela Simone Semenič Skrivno društvo KRVZ, ki je izšlo spomladi, istočasno v običajni knjižni obliki kot v oblikah, prilagojenih za slepe oz. slabše videče. Kot so poudarili, se to zgodi zelo redko.