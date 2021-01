Pompeo na Voice of America zagovarjal Trumpovo zunanjo politiko

Washington, 12. januarja - Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v ponedeljek obiskal sedež radia Voice of America (VOA). Ta je predvajal njegov govor, v katerem je hvalil vlado predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki so ga prenašali po vsem svetu. Zaposleni na radiu so zaradi tega objavili protestno pismo.