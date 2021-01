Newyorško pravniško združenje sprožilo preiskavo Giulianija

New York, 12. januarja - Newyorško pravniško združenje je sprožilo preiskavo Rudyja Giulianija, ki se lahko konča z izključitvijo nekdanjega župana mesta New York in sedanjega odvetnika predsednika ZDA Donalda Trumpa. Preiskava je posledica številnih prijav zaradi Giulianijeve vloge pri napadu Trumpovih podpornikov na kongres.