Biden dobil tudi drugi odmerek cepiva Moderne proti covidu-19

Newark, 11. januarja - Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden je prejel tudi drugi odmerek cepiva proti covidu-19, in sicer v isti bolnišnici v Newarku v državi New Jersey blizu mesta New York, kjer so ga prvič javno cepili 21. decembra. Ob tem je zagotovil, da bo cepljenje proti novemu koronavirusu njegova prva prioriteta na položaju.