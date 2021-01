Svetovni voditelji o ukrepih za ohranjanje biotske raznovrstnosti

Pariz, 11. januarja - V Parizu in prek spleta je danes potekal vrh En planet (One Planet Summit), katerega cilj je spodbuditi ukrepanje za naslovitev podnebne krize ter za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med govorci so bili nemška kanclerka Angela Merkel, britanski premier Boris Johnson in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.