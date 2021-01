Na razpis za generalnega direktorja RTVS prejeli tri prijave

Ljubljana, 11. januarja - Na razpis za generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so se do razpisnega roka 7. januarja prijavili trije kandidati. Kot so za STA sporočili z RTVS, razpisna komisija ocenjuje, da vsi trije izpolnjujejo razpisne pogoje. Programski svet bo prijave predvidoma obravnaval na seji 25. januarja.