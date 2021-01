Infekcijski kliniki predali več kot 110 podarjenih knjig

Ljubljana, 11. januarja - Infekcijski kliniki v Ljubljani so danes predali več kot 110 knjig, ki so jih v času decembrske spletne dobrodelne akcije Društva slovenskih pisateljev (DSP) podarile slovenske založbe. Dela sodobne slovenske književnosti je kliniki predal predsednik DSP Dušan Merc, so sporočili z DSP.