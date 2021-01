Ovse kritiziral predsedniške volitve v Kirgizistanu

Biškek, 11. januarja - Opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) so danes kritizirali nedeljske predsedniške volitve v Kirgizistanu, na katerih je prepričljivo zmagal nacionalistični politik Sadir Žaparov. Ocenili so, da na volitvah za vse kandidate niso veljali enaki pogoji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.