Sodišče tudi v ponovljenem postopku ugotovilo protipravnost pri izročitvi kamerunskega državljana Hrvaški

Ljubljana, 11. januarja - Upravno sodišče je tudi v ponovljenem postopku ugotovilo, da je Slovenija ob predaji državljana Kameruna avgusta 2019 hrvaškim varnostnim organom ravnala protipravno. Po navedbah sodišča je kršila njegovo pravico do prepovedi kolektivnih izgonov, pravico do prepovedi mučenja in pravico do dostopa do azilnega postopka. Sodba še ni pravnomočna.