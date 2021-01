Nefiks karierni dan do petka na 40 srednjih šolah, letos na temo prihodnosti EU

Ljubljana, 11. januarja - Letošnji Nefiks karierni dan bo na 40 srednjih šolah po Sloveniji od danes do petka potekal preko spleta. Udeleženci bodo pod geslom Prihodnost je v povezovanju! govorili o prihodnosti EU. Z mladimi bodo o delovanju evropske skupnosti govorili pretekli in sedanji zaposleni v različnih evropskih institucijah, so sporočili iz Zavoda Nefiks.