Foo Fighters in Kings of Leon napovedujejo nove albume

New York, 12. januarja - Ameriški rockerji Foo Fighters in Kings of Leon so kot uvod v 2021 objavili single, s katerimi napovedujejo izid novih albumov. Foo Fighters z No Son of Mine napovedujejo deseti studijski album Medicine At Midnight, Kings of Leon pa s skladbama The Bandit in 100.000 People osmi album When You See Yourself.