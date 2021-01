Družbeno omrežje Parler zablokirali in ne more več delovati na spletu

Bruselj, 11. januarja - Tehnološki velikani Apple, Google in Amazon so po nasilnem vdoru v ameriški kongres s svojih platform umaknili družbeno omrežje Parler. Omrežju, priljubljenemu zlasti med konservativnimi in skrajno desnimi uporabniki, očitajo širjenje objav, ki hujskajo k nasilju. Od danes Parler zato ne more več delovati na spletu.