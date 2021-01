Trboveljski občini pol milijona evrov nepovratnih sredstev za kanalizacijski projekt

Trbovlje, 11. januarja - Občina Trbovlje bo upravičena do skoraj pol milijona evrov nepovratnih sredstev v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save. Skoraj 400.000 evrov bo prejela iz EU, blizu 100.000 evrov pa iz državnega proračuna. Celotna vrednost naložbe v kanalizacijsko omrežje je nekaj nad 860.000 evrov, so sporočili s trboveljske občine.