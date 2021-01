Blaž Budja, Rok Jereb in Nina Majoranc za STA: Radi se lotevamo zanimivih, iskrivih projektov

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 26. januarja - Arhitekti Blaž Budja, Rok Jereb in Nina Majoranc nagrado Prešernovega sklada prejmejo za Materinski dom v Ljubljani in poslovno stavbo Tem Čatež. V intervju za STA so spregovorili o snovanju obeh projektov in odnosu Slovencev do grajenega okolja. Kot so zapisali, se radi lotevajo zanimivih, iskrivih projektov, ne glede na merilo in kontekst.