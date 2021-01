Deli Španije zaradi obilnega snega ohromljeni

Madrid, 9. januarja - V Španiji so petkove obilne snežne padavine ohromile dele države in terjale najmanj tri življenja. Na cestah je obtičalo na stotine avtomobilov, zaprto je madridsko letališče. Težavam ni videti konca, saj vremenoslovci napovedujejo, da bo danes do noči na območju Madrida zapadlo dodatnih 20 centimetrov snega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.