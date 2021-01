Zaradi lepega vremena izredno povečan promet proti turističnim krajem na Gorenjskem

Kranj, 9. januarja - Zaradi lepega vremena je po podatkih prometnoinformacijskega centra in policije povečan promet proti planinskim izhodiščem, rekreacijskim površinam in turističnim krajem predvsem na Gorenjskem. Policija opozarja, da dostop do Velike Planine ni več možen. Policija izvaja poostren nadzor, možne so zapore posameznih cest, so napovedali na policiji.