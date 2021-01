Poslanci SMC glede neplačevanja javne službe STA: Gre za zavlačevanje in izogibanje zakonskim obveznostim

Ljubljana, 8. januarja - V poslanski skupini SMC so prepričani, da pri spremembi financiranja STA s sedmim protikoronskim zakonom ne gre za nedovoljeno podeljevanje državne pomoči, ampak za plačilo zapadlih obveznosti, ki STA pripadajo in so bila s strani Ukoma nezakonito zadržana. Ocenjujejo, da gre za zavlačevanje in izogibanje izpolnjevanju zakonskih obveznosti.