Vlada obljublja pomoč podjetjem še naprej

Brdo pri Kranju, 8. januarja - S podaljševanjem koronske krize v januar se podjetja soočajo z vedno večjimi težavami in gospodarski minister Zdravko Počivalšek obljublja, da jim bo država še naprej stala ob strani. "Gospodarstvu bomo pomagali, da bo preživelo še naprej in se začelo obnavljati, takoj ko bo to možno," je dejal danes na Brdu pri Kranju.