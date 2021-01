Po novem odloku treningi še naprej dovoljeni vrhunskim in poklicnim športnikom

Ljubljana, 7. januarja - Vlada je danes izdala odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Kot so zapisali na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), so treningi dovoljeni samo vrhunskim in poklicnim športnikom ter v starostnih kategorijah kadeti in mladinci za člane reprezentanc.

Treningi bodo po novem odloku, ki velja za obdobje sedmih dni od 9. januarja, dovoljeni vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred). Gre za skupaj 538 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost in ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni.

Ob tem pa še športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, ki so člani reprezentanc, ter poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport (gre za trenutno okrog 500 športnikov, ki pa so delno zajeti že v številki vrhunskih in perspektivnih športnikov).

V kolektivnih športnih panogah - hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in mali nogomet - je dovoljeno izvajanje tekmovanj na najvišji kakovostni ravni nacionalnega (1. slovenska liga), regionalnega (na primer alpska hokejska liga), mednarodnega oziroma evropskega tekmovanj. To pomeni sodelovanje športnih klubov iz 1. slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in mednarodnih ligah, pojasnjuje ministrstvo.

Prav tako so dovoljene vse kvalifikacijske tekme državnih reprezentanc v kolektivnih športnih panogah za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev, kot so državno, evropsko in svetovno prvenstvo ter svetovni pokal. "V naslednjih mesecih je predvidena organizacija nekaj svetovnih pokalov in svetovnih prvenstev v zimskih športnih panogah (biatlon, smučarski skoki, tek na smučeh, alpsko smučanje), kjer tekmovanja na mednarodni ravni normalno potekajo," so zapisali v sporočilu za javnost.

Za športnike, ki jim je v skladu s tem členom dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe. Za izvajanje treninge in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa zakon o športu, torej športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi in šolske telovadnice.

Poudarjajo pa, da morajo vsi vključeni upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.