Ministrstvo: Rast brezposelnosti omilili z interventnimi ukrepi

Ljubljana, 7. januarja - Omejitve, ki jih je prinesla epidemija, so poslabšale razmere na trgu dela, vendar so izgubo delovnih mest ublažili interventni ukrepi za ohranjanje zaposlenosti, so v sredo objavljene podatke o brezposelnosti danes za STA komentirali na ministrstvu za delo. Napovedali so nadaljnja prizadevanja za izboljšanje razmer na trgu dela.