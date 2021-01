V MAO razstava o praksah arhitekturnega izobraževanja

Ljubljana, 7. januarja - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) so postavili razstavo edu.arh - Prakse arhitekturnega izobraževanja. Razstava predstavi prakse arhitekturnega izobraževanja danes in v prihodnosti in spodbuja razmislek o dinamiki nosilcev arhitekturne edukacije in možnostih strukturnih, vsebinskih in prostorskih reakcij na sodobno družbeno realnost.