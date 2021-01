Abu Dabi, 7. januarja - Slovenka Andreja Klepač je v prvem krogu teniškega turnirja WTA v Abu Dabiju z nagradnim skladom 565.000 dolarjev v paru z Ukrajinko Marto Kostjuk izgubila med dvojicami. Peti nosilki, Japonki Shuko Aoyama in Ena Shibahara, sta bili boljši s 6:4 in 7:5 po uri in 41 minutah dvoboja.