Nekdanji komitenti Abanke o težavah pri prenosu na Novo KBM

Maribor, 7. januarja - Ob migraciji računov skoraj 400.000 strank nekdanje Abanke na Novo KBM so vprašanja strank, dodatna pojasnila ali manjše nevšečnosti neizogibne, so se na navedbe nekaterih medijev o težavah odzvali v Novi KBM. "Vse bančne storitve delujejo in so strankam na voljo nemoteno," so zatrdili. Vrsto pritožb strank so na to temo dobili tudi na ZPS.