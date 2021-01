Ceste ponekod poledenele, potrebna previdnost

Ljubljana, 7. januarja - Zaradi nizkih temperatur in sredinega sneženja so ceste zelo spolzke, marsikje poledenele, opozarjajo na Policijski upravi Kranj. Voznike pozivajo, naj bodo previdni, prilagodijo naj hitrost vožnje in vzdržujejo večjo varnostno razdaljo med vozili. Vozila pa naj očistijo snega in ledu.