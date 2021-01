Svet Levice podprl vložitev konstruktivne nezaupnice s kandidatom za mandatarja Erjavcem

Ljubljana, 6. januarja - Svet stranke Levica je danes podprl vložitev konstruktivne nezaupnice s predlaganim kandidatom za mandatarja za sestavo nove vlade Karlom Erjavcem, so sporočili iz stranke. Opozicijske LMŠ, SD in SAB, ki so poleg Levice vključene v KUL, so Erjavčevo kandidaturo že podprle. Erjavec je vložitev konstruktivne nezaupnice napovedal za 15. januar.