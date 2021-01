Prebivalci Slovenije lani čutili več kot 180 potresov

Ljubljana, 6. januarja - Prebivalci Slovenije so v letu 2020 čutili 161 lokalnih potresov in vsaj 23 oddaljenih, kamor spadajo tudi potres pri Zagrebu in potresi pri Sisku oz. Petrinji na Hrvaškem, kažejo podatki Arsa. Ta preliminarno ocenjuje, da zaradi potresa pri Petrinji prihaja do spremembe potresne aktivnosti na oddaljenostih do 200 kilometrov od žarišča potresa.