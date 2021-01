Kobariški gasilci pripeljali pomoč v Petrinjo

Zagreb, 6. januarja - Gasilci iz Kobarida so danes v Petrinjo pripeljali kuhinjo, radiatorje in grelce, ki jih je kot pomoč žrtvam rušilnega potresa na Hrvaškem poslalo slovensko združenje upravljavcev kampov. Pomoč so pripeljali v štirih vozilih. Lokalnim kolegom gasilcem bodo ponudili tudi svoje storitve pri sanaciji katastrofalnega potresa.