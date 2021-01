Evropske borze z rastjo; bitcoin prvič čez 35.000 dolarjev

Frankfurt/Pariz/London, 6. januarja - Evropske borze so dan začele z zmerno rastjo osrednjih indeksov, evro pa je dosegel novo najvišjo raven v skoraj dveh letih. Zadovoljni so lahko tudi vlagatelji v kriptovalute, saj je najstarejša in najbolj poznana kriptovaluta na svetu bitcoin prvič presegla mejo 35.000 dolarjev.