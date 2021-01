Opec+ z dogovorom o proizvodnji v februarju in marcu

London, 5. januarja - Članice skupine držav izvoznic nafte in sodelujočih držav (Opec+) so se danes dogovorile, da z namenom stabilizacije cen v februarju in marcu zmanjšajo dnevno proizvodnjo nafte za vsaj 1,425 milijona 159-litrskih sodov, je po videokonferenčnem ministrskem zasedanju organizacije sporočil savdski minister za nafto Abdelaziz bin Salman.