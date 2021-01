V Gorskem Karabahu doslej našli več kot 2000 trupel

Erevan/Baku, 5. januarja - Na območju Gorskega Karabaha se dva meseca po koncu spopadov nadaljuje iskanje ubitih vojakov in civilistov. Kot so danes sporočile tamkajšnje oblasti, so doslej našli 1184 trupel, od tega 20 v nedeljo. Po podatkih azerbajdžanskih oblati pa so njihovi strokovnjaki doslej našli trupla 334 azerbajdžanskih in 988 armenskih vojakov.