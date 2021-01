Od februarja na ogled dokumentarec o umetniku M. C. Escherju

New York, 6. januarja - Dokumentarni film o nizozemskem umetniku Mauritsu Cornelisu Escherju (1898-1972) bo od 5. februarja na ogled po več kot 45 ameriških kinih in tudi v nekaterih virtualnih. Film M.C Escher: Journey To Infinity, ki je nastal pod okriljem produkcijskih hiš Zeitgeist Films in Kino Lorber v režiji Robina Lutza, ponuja večplasten pogled na umetnika.