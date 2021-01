Newyorška borza ne bo umaknila kotacije treh kitajskih telekomov

New York, 5. januarja - Newyorška borza je v ponedeljek preklicala postopek odstranitve delnic treh kitajskih telekomunikacijskih družb iz trgovanja. Na borzi so ob tem pojasnili le, da so odločitev sprejeli po dodatnih posvetovanjih s pristojnimi regulatorji. Izključitev bi temeljila na odloku, ki ga je novembra lani izdal ameriški predsednik Donald Trump.