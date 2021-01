JPMorgan Chase, Amazon in Berkshire Hathaway obupali nad projektom cenejšega zdravstva v ZDA

New York, 4. januarja - Podjetja Amazon, Berkshire Hathaway in JPMorgan Chase so danes priznala poraz v iskanju cenejšega zdravstvenega varstva v ZDA in napovedala ukinitev skupnega podjetja Haven, ki so ga v ta namen ustanovila pred tremi leti. Haven gre v pokoj februarja, podjetja pa vseeno nameravajo neformalno sodelovati pri rešitvah za svoje zaposlene.