Šole za otroke s posebnimi potrebami danes izvajajo hitre teste za zaposlene

Ljubljana, 4. januarja - V šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami se danes pripravljajo na torkovo vnovično vrnitev otrok in začetek izvajanja učnega procesa. Danes povsod izvajajo hitra testiranja zaposlenih na novi koronavirus, za kar so kljub drugačni okrožnici morali poskrbeti sami. Odziv je sicer povsod dober, že prvi dan pa v šolah pričakujejo večino otrok.