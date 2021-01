HSE lani v proračune prispeval več kot 200 milijonov evrov dajatev

Ljubljana, 4. januarja - Družbe iz skupine Holding Slovenske elektrarne (HSE) so po decembrski oceni lani v državni in lokalne proračune skozi dajatve prispevale več kot 200 milijonov evrov. Med drugim so več kot 65 milijonov evrov z nakupom emisijskih kuponov prispevale v sklad za podnebne spremembe, so sporočili iz HSE.