Trubarjevo priznanje za leto 2020 Pavlu Zdovcu in Michaelu Bigginsu

Ljubljana, 4. januarja - Trubarjevo priznanje za pomembne prispevke k varovanju in ohranjanju nacionalne pisne kulturne dediščine je Narodna in univerzitetna knjižnica namenila Pavlu Zdovcu in Michaelu Bigginsu. Zdovc je po oceni komisije odločilno prispeval k razvoju slovenistike na Univerzi na Dunaju, Biggins pa skrbi za promocijo dediščine v mednarodnem prostoru.