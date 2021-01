V Nemčiji in Avstriji bodo obeležili 100-letnico rojstva umetnika Josepha Beuysa

Düsseldorf, 5. januarja - V Nemčiji in v Avstriji bodo v letošnjem letu s številnimi razstavami obeležili 100-letnico rojstva nemškega avantgardnega kiparja in uprizoritvenega umetnika Josepha Beuysa (1921-1986). Beuys je bil najbolj znan po uporabi neobičajnih materialov ter po ritualnih in kontroverznih uprizoritvah.