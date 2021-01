New York bogatejši za prenovljeno železniško postajo Pennsylvania

New York, 4. januarja - Ob izteku leta 2020 so v mestu New York sredi pandemije koronavirusa odprli prenovljeno 23.700 kvadratnih metrov veliko poslopje centralne pošte z razširjenim prostorom osrednje mestne železniške postaje Pennsylvania. Prenova newyorške znamenitosti je stala 1,6 milijarde dolarjev.