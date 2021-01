Trump ob vrnitvi v Washington podaljšal omejitve glede priseljevanja v ZDA

Washington, 1. januarja - Ameriški predsednik Donald Trump se je v četrtek s Floride vrnil v Belo hišo in podaljšal prepoved vlaganja prošenj za dovoljenje za delo in bivanje ter prihod sezonskih delavcev v ZDA do 31. marca. Ob tem je poudaril, da so tovrstni ukrepi nujni za zaščito ameriških delavcev v času okrevanja po pandemiji covida-19.