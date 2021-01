Nova Narodna galerija v Berlinu po večletni prenovi vse bliže odprtju

Berlin, 4. januarja - Arhitekt Ludwig Mies van der Rohe je konec 60. let 20. stoletja v Berlinu zasnoval veliko nizko stavbo iz jekla in steklenih fasad kot muzej umetnosti 20. stoletja. V njej domuje Nova Narodna galerija, ki jo po več kot petletni prenovi pripravljajo na ponovno odprtje. Za avgust 2021 so napovedali razstavo ameriškega kiparja Alexandra Calderja.