SFC na zadnji dan leta prejel sredstva iz proračuna

Ljubljana, 31. decembra - Slovenski filmski center (SFC) je na današnji zadnji dan leta prejel nakazilo iz proračuna v višini 1,95 milijona evrov za plačilo obveznosti do filmskih producentov, ki so nosilci 33 projektov, ki so čakali na potrditev vlade. Direktorica SFC Nataša Bučar je za STA izrazila veselje, da se bo filmska produkcija lahko nadaljevala.